Адмирал Бауэр: Флаг Швеции будет не единственным сине-желтым в НАТО

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр прибыл в Украину – это стало его первым визитом в Киев с начала полномасштабного вторжения

Роб Бауэр (Фото: EPA)

Флаг Швеции не будет единственным сине-желтым флагом в штаб-квартире НАТО, ведь мир делает "все для того, чтобы Украина стала членом Альянса". Об этом заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр во время выступления на Киевском форуме безопасности.

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Бауэр отметил, что его первый визит в Киев с начала полномасштабного вторжения – свидетельство того, что НАТО и Украина сейчас ближе, чем когда-либо.

"С каждым днем мы становимся ближе. Более совместимыми. Вместе мы делаем все для того, чтобы Украина стала членом нашего Альянса. Флаг Швеции не будет единственным сине-желтым флагом в штаб-квартире НАТО", – подчеркнул Бауэр.

В частности, председатель военного комитета НАТО отметил, что война России против Украины никогда не была связана с реальной угрозой безопасности со стороны Украины или НАТО. Он отметил, что война заключается в том, что российский диктатор Владимир Путин "боится чего-то гораздо более мощного, чем любое физическое оружие на земле: демократии".

По словам Бауэра, настоящая демократия – это выбор, и она может существовать только при верховенстве права, которое распространяется на всех, а у России нет выбора, только сила.

Сегодня главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский и адмирал Бауэр обсудили ключевые потребности Сил обороны. Среди приоритетов – боеприпасы и противовоздушная оборона.