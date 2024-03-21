Адмирал Бауэр: Флаг Швеции будет не единственным сине-желтым в НАТО
Флаг Швеции не будет единственным сине-желтым флагом в штаб-квартире НАТО, ведь мир делает "все для того, чтобы Украина стала членом Альянса". Об этом заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр во время выступления на Киевском форуме безопасности.
Бауэр отметил, что его первый визит в Киев с начала полномасштабного вторжения – свидетельство того, что НАТО и Украина сейчас ближе, чем когда-либо.
"С каждым днем мы становимся ближе. Более совместимыми. Вместе мы делаем все для того, чтобы Украина стала членом нашего Альянса. Флаг Швеции не будет единственным сине-желтым флагом в штаб-квартире НАТО", – подчеркнул Бауэр.
В частности, председатель военного комитета НАТО отметил, что война России против Украины никогда не была связана с реальной угрозой безопасности со стороны Украины или НАТО. Он отметил, что война заключается в том, что российский диктатор Владимир Путин "боится чего-то гораздо более мощного, чем любое физическое оружие на земле: демократии".
По словам Бауэра, настоящая демократия – это выбор, и она может существовать только при верховенстве права, которое распространяется на всех, а у России нет выбора, только сила.
Сегодня главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский и адмирал Бауэр обсудили ключевые потребности Сил обороны. Среди приоритетов – боеприпасы и противовоздушная оборона.
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