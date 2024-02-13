Я не ожидаю, что Украину пригласят в Альянс на саммите в июле – посол США в НАТО

По словам посла США при НАТО Смит, акцент союзников идет на поддержку Украины в нынешней борьбе и обеспечение победы на поле боя

Джулианна Смит (Фото: EPA/STEPHANIE LECOCQ)

Посол США при НАТО Джулианна Смит заявила, что не ожидает от Альянса приглашения в членство Украины на саммите в Вашингтоне, который состоится 8-9 июля 2024 года. Об этом сообщило издание Reuters.

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"Что касается саммита этим летом, я не ожидаю, что Альянс предоставит приглашение на этом этапе", – сказала Смит.

Она отметила, что после Вильнюсского саммита 2023 года США и НАТО "очень упорно работали над тем, чтобы осуществить ряд шагов и в дальнейшем помогать нашим друзьям в Украине в проведении необходимых реформ внутри страны, чтобы приблизиться к евроатлантической интеграции".

Она добавила, что прежде всего сейчас акцент идет на поддержку Украины в нынешней борьбе и обеспечение победы на поле боя.

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11 июля 2023 года был опубликован итоговый коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе: главные тезисы. Украина не получила приглашение, но было договорено, что нет нужды в ПДЧ.

29 ноября на заседании Совета Украина-НАТО была представлена адаптированная Годовая национальная программа по дальнейшему реформированию, чтобы отвечать требованиям Альянса.

5 января 2024 года председатель Верховной Рады Стефанчук анонсировал создание отдельного комитета в парламенте, который будет заниматься адаптацией украинских законов к стандартам НАТО.

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