У Раді з'явиться комітет з питань інтеграції в НАТО – Стефанчук

Голова Верховної Ради вважає, що в українському парламенті мають бути люди, які ведуть питання інтеграції в НАТО

Руслан Стефанчук (Фото: EPA)

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував створення окремого комітету в парламенті, який займатиметься адаптацією українських законів до стандартів НАТО. Про це він розповів в інтерв'ю для видання Інтерфакс-Україна.

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За словами Стефанчука, оскільки Україна заходить в переддень Вашингтонського саміту – потрібно створити окремий комітет, який перебрав би на себе всі функції приведення українського законодавства до стандартів НАТО.

"Якщо ми хочемо прогресу в НАТО, у нас мають бути люди, які ведуть цю тематику в парламенті", — наголосив посадовець.

Стефанчук звернув увагу, що країна має окремий комітет у ВР, який займається євроінтеграцією, натомість щодо питань НАТО "чомусь немає такої парламентської уваги".

"Саме тому я б дуже хотів, щоби був створений комітет, який саме і займався б законодавством про НАТО, бо маємо дуже великі виклики: Вашингтонський саміт, де ми повинні отримати дуже хороший для України результат, а для цього мають бути люди, які інституційно займаються цими питаннями", – підсумував він.

11 липня 2023 року було опубліковано підсумкове комюніке саміту НАТО у Вільнюсі: головні тези. Україна не отримала запрошення, але було домовлено, що немає потреби у ПДЧ.

27 листопада віцепрезидентка Європейської комісії Юрова заявила, що в Україні формується ефективна система боротьби з корупцією, оскільки країна прагне розпочати переговори щодо членства в ЄС.

29 листопада на засіданні Ради Україна – НАТО було представлено адаптовану Річну національну програму щодо подальшого реформування, щоб відповідати вимогам Альянсу.

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