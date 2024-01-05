В Раде появится комитет по вопросам интеграции в НАТО – Стефанчук

Председатель Верховной Рады считает, что в украинском парламенте должны быть люди, которые ведут вопрос интеграции в НАТО

Руслан Стефанчук (Фото: EPA)

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук анонсировал создание отдельного комитета в парламенте, который будет заниматься адаптацией украинских законов к стандартам НАТО. Об этом он рассказал в интервью для издания Интерфакс-Украина.

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По словам Стефанчука, поскольку Украина заходит в канун Вашингтонского саммита – нужно создать отдельный комитет, который взял бы на себя все функции приведения украинского законодательства к стандартам НАТО.

"Если мы хотим прогресса в НАТО, у нас должны быть люди, которые ведут эту тематику в парламенте", – подчеркнул чиновник.

Стефанчук обратил внимание, что страна имеет отдельный комитет в ВР, который занимается евроинтеграцией, но по вопросам НАТО "почему-то нет такого парламентского внимания".

"Именно поэтому я бы очень хотел, чтобы был создан комитет, который именно и занимался бы законодательством о НАТО, потому что имеем очень большие вызовы: Вашингтонский саммит, где мы должны получить очень хороший для Украины результат, а для этого должны быть люди, которые институционально занимаются этими вопросами", – подытожил он.

11 июля 2023 года было опубликовано итоговое коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе: главные тезисы. Украина не получила приглашение, но договорилась, что нет необходимости в ПДЧ.

27 ноября вице-президент Европейской комиссии Юрова заявила, что в Украине формируется эффективная система борьбы с коррупцией, поскольку страна стремится начать переговоры о членстве в ЕС.

29 ноября на заседании Совета Украина – НАТО была представлена адаптированная Годовая национальная программа по дальнейшему реформированию, чтобы соответствовать требованиям Альянса.

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