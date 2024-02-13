Посол США в НАТО не очікує запрошення України до Альянсу в липні: Зосереджуємося на підтримці

За словами посла США при НАТО Сміт, наразі акцент союзників йде на підтримку України в нинішній боротьбі та забезпечення перемоги на полі бою

Джуліанна Сміт (Фото: EPA/STEPHANIE LECOCQ)

Посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що не очікує від Альянсу запрошення до членства України на саміті у Вашингтоні, який відбудеться 8-9 липня 2024 року. Про це повідомило видання Reuters.

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"Що стосується саміту цього літа, я не очікую, що Альянс надасть запрошення на цьому етапі", – сказала Сміт.

Вона зауважила, що після Вільнюського саміту 2023 року США та НАТО "дуже наполегливо працювали над тим, щоб здійснити низку кроків і надалі допомагати нашим друзям в Україні у проведенні необхідних реформ всередині країни, щоб наблизитися до євроатлантичної інтеграції".

Вона додала, що насамперед наразі акцент йде на підтримку України у нинішній боротьбі та забезпечення перемоги на полі бою.

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11 липня 2023 року було опубліковано підсумкове комюніке саміту НАТО у Вільнюсі: головні тези. Україна не отримала запрошення, але було домовлено, що немає потреби у ПДЧ.

29 листопада на засіданні Ради Україна-НАТО була представлена адаптована Річна національна програма щодо подальшого реформування, щоб відповідати вимогам Альянсу.

5 січня 2024 року голова Верховної Ради Стефанчук анонсував створення окремого комітету в парламенті, який займатиметься адаптацією українських законів до стандартів НАТО.

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