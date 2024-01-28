Столтенберг: Це гарна справа – підтримати Україну й на певному етапі запросити до НАТО

Генсек НАТО наголосив, що дуже важливо, щоб російський диктатор Путін не досяг своїх цілей в Україні, тому що це стане заохоченням для інших авторитарних режимів

Єнс Столтенберг (Фото: ОП)

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "на певному етапі" хоче запросити Україну стати повноцінним членом НАТО. Він вважає "гарною справою" для Альянсу і для США підтримати Україну. Про це він заявив у інтерв'ю для Fox News.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Відповідаючи на запитання про можливу конфронтацію між Росією і НАТО в разі просування членства України в Альянсі, генсек назвав "гарною справою" для Альянсу і для США підтримати Україну. Він нагадав, що від самого початку НАТО створювалось, щоб запобігти війнам.

Столтенберг наголосив, що дуже важливо, щоб російський диктатор Володимир Путін не досяг своїх цілей в Україні, тому що це стане заохоченням для інших авторитарних режимів.

"Тому це гарна справа для нас, для США, підтримати Україну, а також на певному етапі запросити їх стати повноцінним членом Альянсу", – сказав він.

Читайте також: Умєров зустрівся зі Столтенбергом: заявив про "невідворотність" членства України в НАТО

Також він зазначив, що кожна суверенна нація має право обирати власний шлях.

"Я з Норвегії, ми межуємо з Росією. Коли Норвегія стала членом НАТО, то СРСР називав це провокацією. Це не було провокацією, це право кожної суверенної нації обирати власний шлях. Це право є у Норвегії, воно є у Швеції та Фінляндії, а також в України", – підсумував Столтенберг.

11 липня 2023 року було опубліковано підсумкове комюніке саміту НАТО у Вільнюсі: головні тези. Україна не отримала запрошення, але було домовлено, що немає потреби у ПДЧ.

27 листопада віцепрезидентка Європейської комісії Юрова заявила, що в Україні формується ефективна система боротьби з корупцією, оскільки країна прагне розпочати переговори щодо членства в ЄС.

29 листопада на засіданні Ради Україна – НАТО було представлено адаптовану Річну національну програму щодо подальшого реформування, щоб відповідати вимогам Альянсу.

5 січня 2024 року голова Верховної Ради Стефанчук анонсував створення окремого комітету в парламенті, який займатиметься адаптацією українських законів до стандартів НАТО.

Читайте також: Столтенберг закликав союзників активізуватися з допомогою Україні: Скоро два роки війни