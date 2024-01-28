Столтенберг: Хорошее дело – поддержать Украину и на определенном этапе пригласить в НАТО

Генсек НАТО подчеркнул, что важно, чтобы российский диктатор не достиг своих целей в Украине, потому что это станет поощрением других режимов

Йенс Столтенберг (Фото: ОП)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "на определенном этапе" хочет пригласить Украину стать полноценным членом НАТО. Он считает "хорошим делом" для Альянса и для США поддержать Украину. Об этом он заявил в интервью для Fox News.

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Отвечая на вопрос о возможной конфронтации между Россией и НАТО в случае продвижения членства Украины в Альянсе, генсек назвал "хорошим делом" для Альянса и США поддержать Украину. Он напомнил, что с самого начала НАТО создавалось, чтобы предотвратить войны.

Столтенберг подчеркнул, что очень важно, чтобы российский диктатор Владимир Путин не достиг своих целей в Украине, потому что это станет поощрением других авторитарных режимов.

"Поэтому это хорошее дело для нас, для США, поддержать Украину, а также на определенном этапе пригласить их стать полноценным членом Альянса", – сказал он.

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Также он отметил, что каждая суверенная нация имеет право выбирать свой путь.

"Я из Норвегии, мы граничим с Россией. Когда Норвегия стала членом НАТО, то СССР называл это провокацией. Это не было провокацией, это право каждой суверенной нации выбирать свой путь. Это право есть в Норвегии, оно есть у Швеции и Финляндии, а также у Украины", – подытожил Столтенберг.

11 июля 2023 года был опубликован итоговый коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе: главные тезисы. Украина не получила приглашение, но было договорено, что нет нужды в ПДЧ.

27 ноября вице-президент Европейской комиссии Юрова заявила, что в Украине формируется эффективная система борьбы с коррупцией, поскольку страна стремится начать переговоры по членству в ЕС.

29 ноября на заседании Совета Украина-НАТО была представлена адаптированная Годовая национальная программа по дальнейшему реформированию, чтобы соответствовать требованиям Альянса.

5 января 2024 года председатель Верховной Рады Стефанчук анонсировал создание отдельного комитета в парламенте, который будет заниматься адаптацией украинских законов к стандартам НАТО.

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