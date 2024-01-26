Столтенберг закликав союзників активізуватися з допомогою Україні: Скоро два роки війни
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що європейським союзникам та країнам-членам Північноатлантичного альянсу потрібно активізуватися перед другою річницею великої війни та збільшити фінансування для України.
Відповідну заяву Столтенберг зробив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Чорногорії Мілойко Спаїчем. Він подякував Чорногорії за підтримку України, зокрема через комплексний пакет допомоги НАТО.
"<...> Але союзники по НАТО та Європейський Союз повинні активізуватись і надати ще більше фінансування Україні в цей критичний час", – сказав він.
Генсек НАТО нагадав, чому це важливо: якщо російський диктатор Володимир Путін переможе в Україні, є реальний ризик, що він знову застосує силу.
- 16 січня 2024 року Столтенберг зустрівся з президентом Зеленським у Давосі. Вони обговорили ситуацію на передовій, посилення української протиповітряної оборони та деякі політичні питання.
Читайте також: Шольц вважає, що допомога європейських союзників Україні недостатня. Закликав збільшити