Столтенберг призвал союзников активизироваться с помощью Украине: Скоро два года войны

Он напомнил, что это важно для поражения Путина

Йенс Столтенберг (Скриншот)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что европейским союзникам и странам-членам Североатлантического альянса следует активизироваться перед второй годовщиной большой войны и увеличить финансирование для Украины.

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Соответствующее заявление Столтенберг сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Черногории Милойко Спаичем. Он поблагодарил Черногорию за поддержку Украины, в том числе через комплексный пакет помощи НАТО.

"<...> Но союзники по НАТО и Европейский Союз должны активизироваться и предоставить еще большее финансирование Украине в это критическое время", – сказал он.

Генсек НАТО напомнил, почему это важно: если российский диктатор Владимир Путин победит в Украине, есть реальный риск, что он снова применит силу.

16 января 2024 года Столтенберг встретился с президентом Зеленским в Давосе. Они обсудили ситуацию на передовой, усиление украинской противовоздушной обороны и некоторые политические вопросы.

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