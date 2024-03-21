Адмірал Бауер: Прапор Швеції буде не єдиним синьо-жовтим у НАТО

Голова військового комітету НАТО Роб Бауер прибув до України – це стало його першим візитом до Києва з початку повномасштабного вторгнення

Роб Бауер (Фото: EPA)

Прапор Швеції не буде єдиним синьо-жовтим прапором у штаб-квартирі НАТО, адже наразі світ робить "все для того, щоб Україна стала членом Альянсу". Про це заявив голова військового комітету НАТО Роб Бауер під час виступу на Київському безпековому форумі.

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Бауер наголосив, що його перший візит до Києва з початку повномасштабного вторгнення – свідчення того, що НАТО та Україна наразі ближчі, ніж будь-коли.

"З кожним днем ​​ми стаємо ближчими. Більш сумісними. Разом ми робимо все для того, щоб Україна стала членом нашого Альянсу. Прапор Швеції не буде єдиним синьо-жовтим прапором у штаб-квартирі НАТО", — наголосив Бауер.

Зокрема голова військового комітету НАТО зазначив, що війна Росії проти України ніколи не була пов’язана з реальною загрозою безпеці з боку України чи НАТО. Він наголосив, що війна полягає в тому, що російський диктатор Володимир Путін "боїться чогось набагато потужнішого, ніж будь-яка фізична зброя на землі: демократії".

За словами Бауера, справжня демократія – це вибір, і вона може існувати лише за верховенства права, яке поширюється на всіх, а у Росії немає вибору, тільки сила.

Сьогодні головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський та адмірал Бауер обговорили ключові потреби Сил оборони. Серед пріоритетів – боєприпаси та протиповітряна оборона.