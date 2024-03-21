Адмірал Бауер: Прапор Швеції буде не єдиним синьо-жовтим у НАТО
Прапор Швеції не буде єдиним синьо-жовтим прапором у штаб-квартирі НАТО, адже наразі світ робить "все для того, щоб Україна стала членом Альянсу". Про це заявив голова військового комітету НАТО Роб Бауер під час виступу на Київському безпековому форумі.
Бауер наголосив, що його перший візит до Києва з початку повномасштабного вторгнення – свідчення того, що НАТО та Україна наразі ближчі, ніж будь-коли.
"З кожним днем ми стаємо ближчими. Більш сумісними. Разом ми робимо все для того, щоб Україна стала членом нашого Альянсу. Прапор Швеції не буде єдиним синьо-жовтим прапором у штаб-квартирі НАТО", — наголосив Бауер.
Зокрема голова військового комітету НАТО зазначив, що війна Росії проти України ніколи не була пов’язана з реальною загрозою безпеці з боку України чи НАТО. Він наголосив, що війна полягає в тому, що російський диктатор Володимир Путін "боїться чогось набагато потужнішого, ніж будь-яка фізична зброя на землі: демократії".
За словами Бауера, справжня демократія – це вибір, і вона може існувати лише за верховенства права, яке поширюється на всіх, а у Росії немає вибору, тільки сила.
Сьогодні головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський та адмірал Бауер обговорили ключові потреби Сил оборони. Серед пріоритетів – боєприпаси та протиповітряна оборона.
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