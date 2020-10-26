Осужденного на 12 лет крымского экс-депутата освободили от отбывания наказания

Житомирская областная прокуратура подала апелляционную жалобу на это решение

Бывшего депутата Верховного Совета Крыма Василия Ганыша, приговоренного к 12 годам лишения свободы за госизмену, суд освободил от дальнейшего отбывания наказания. Причина – болезнь, которая угрожает жизни осужденного. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Соответствующее решение Богунского райсуда Житомира есть в Реестре судебных решений.

Защитник Ганыша в своем ходатайстве сообщил, что Ганыш имеет тяжелую болезнь сердца, он перенес несколько операций, последнюю – в августе 2020 г. По словам адвоката, его подзащитный нуждается в еженедельной диагностике и специфическом лечении, которое не может обеспечить колония.

Суд принял решение на основании выводов о болезни Ганыша, которые предоставила врачебно-консультативная комиссия КП Больница № 2. Также в решении приводится сообщение Института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова, согласно которому болезнь осужденного является тяжелой и несет угрозу для его жизни. Это заболевание также входит в перечень заболеваний, наличие которых дает право осужденному просить освобождения от наказания, решил суд.

Отмечается, про прокурор высказался за удовлетворение ходатайства защитника Ганыша.

Вместе с тем собеседник УП сказал, что Житомирская областная прокуратура подала апелляционную жалобу на это решение. "Суд вынес решение незаконно, ссылаясь только на справку о состоянии здоровья Ганыша из районной больницы, а такой вывод должна выдавать специальная комиссия", – сказал он.

В апреле 2015 года Ганыш был задержан на пропускном пункте Каланчак в Херсонской области. По версии следователей, он был одним из тех, кто голосовал за проведение "референдума" о статусе Крыма, а также голосовал 11 апреля 2014 г за принятие российской конституции Крыма на заседании Госсовета Крыма.

19 ноября 2018 года, по информации Радио Свобода, Днепровский районный суд Киева признал Ганыша виновным в государственной измене и приговорил его к 12 годам лишения свободы без конфискации имущества. До вступления в законную силу решения суда, Ганыш должен находиться под домашним арестом.

1 июля 2020 г прокуратура Крыма сообщила о задержании Ганыша, который после вынесения приговора по неизвестной причине находился на свободе.

Согласно решению Богуцкого райсуда Житомира, Ганыш прибыл в колонию для отбывания наказания в сентябре 2020 г.

Вадим Ребрина

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