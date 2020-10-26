UA

Осужденного на 12 лет крымского экс-депутата освободили от отбывания наказания

26.10.2020, 20:43
Осужденного на 12 лет крымского экс-депутата освободили от отбывания наказания - Фото
Василий Ганыш (фото - ru.krymr.com)

Житомирская областная прокуратура подала апелляционную жалобу на это решение

Бывшего депутата Верховного Совета Крыма Василия Ганыша, приговоренного к 12 годам лишения свободы за госизмену, суд освободил от дальнейшего отбывания наказания. Причина – болезнь, которая угрожает жизни осужденного. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Соответствующее решение Богунского райсуда Житомира есть в Реестре судебных решений.

Защитник Ганыша в своем ходатайстве сообщил, что Ганыш имеет тяжелую болезнь сердца, он перенес несколько операций, последнюю – в августе 2020 г. По словам адвоката, его подзащитный нуждается в еженедельной диагностике и специфическом лечении, которое не может обеспечить колония.

Суд принял решение на основании выводов о болезни Ганыша, которые предоставила врачебно-консультативная комиссия КП Больница № 2. Также в решении приводится сообщение Института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова, согласно которому болезнь осужденного является тяжелой и несет угрозу для его жизни. Это заболевание также входит в перечень заболеваний, наличие которых дает право осужденному просить освобождения от наказания, решил суд.

Отмечается, про прокурор высказался за удовлетворение ходатайства защитника Ганыша.

Вместе с тем собеседник УП сказал, что Житомирская областная прокуратура подала апелляционную жалобу на это решение. "Суд вынес решение незаконно, ссылаясь только на справку о состоянии здоровья Ганыша из районной больницы, а такой вывод должна выдавать специальная комиссия", – сказал он.

  • В апреле 2015 года Ганыш был задержан на пропускном пункте Каланчак в Херсонской области. По версии следователей, он был одним из тех, кто голосовал за проведение "референдума" о статусе Крыма, а также голосовал 11 апреля 2014 г за принятие российской конституции Крыма на заседании Госсовета Крыма.
  • 19 ноября 2018 года, по информации Радио Свобода, Днепровский районный суд Киева признал Ганыша виновным в государственной измене и приговорил его к 12 годам лишения свободы без конфискации имущества.  До вступления в законную силу решения суда, Ганыш должен находиться под домашним арестом.
  • 1 июля 2020 г прокуратура Крыма сообщила о задержании Ганыша, который после вынесения приговора по неизвестной причине находился на свободе.
  • Согласно решению Богуцкого райсуда Житомира, Ганыш прибыл в колонию для отбывания наказания в сентябре 2020 г.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Крым госизмена Василий Ганыш

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Царь Кернес". Как хорошо ты знаешь, что происходит в Харькове? Тест LIGA.net с призами

"Царь Кернес". Как хорошо ты знаешь, что происходит в Харькове? Тест LIGA.net с призами
 