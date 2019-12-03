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От нормандской встречи ждем RUxit - Пристайко

От нормандской встречи ждем RUxit - Пристайко - Фото
Вадим Пристайко (скриншот из эфира ICTV)
03.12.2019, 13:06

Главная цель саммита – добиться вывода войск оккупантов из украинской территории

Украина надеется, что после нормандской встречи российские оккупанты покинут ее территорию. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Вадим Пристайко 

"Наше главное ожидание от нормандской встречи и любых других форматов - это то, что я называю RUxit - мы хотим, чтобы Россия и ее войска покинули Украину", - написал министр.

Сегодня Пристайко принимает участие в конференции НАТО, которая проходит параллельно с саммитом лидеров союзников. Почему на саммит не пригласили президента Владимира Зеленского  ранее объяснил вице-премьер Дмитрий Кулеба.

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