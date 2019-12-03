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Кулеба: Итог нормандской встречи - юридически необязательный

Кулеба: Итог нормандской встречи - юридически необязательный - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)
03.12.2019, 07:07

Вице-премьер министр объяснил: итоговое коммюнике - политический документ, оно будет дополняться новыми договоренностями

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба объяснил, что итоговый документ нормандской встречи будет нести политические договоренности, а не юридические. Об этом он рассказал в эфире программы Свобода слова на ICTV.

"Коммюнике является политическим документом. Не будет идти речи о каких-либо юридических обязательствах, которые возьмет на себя Украинское государство в лице президента. Пока коммюнике является очень дипломатичным. Я вам скажу, что этот документ не содержит каких-то суперпрорывных идей, но все будет зависеть от результатов переговоров", - объяснил он.

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Кулеба также добавил, что итоговый документ будет "мясом»" которое можно потом усовершенствовать и дополнить "вещами, о которых удастся договорится".

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