Отец Маска на форуме пропагандистов в Москве: Хочу поучиться навыкам лидерства у Путина

По словам бизнесмена, его пытались отговорить от поездки в Москву

Эррол Маск в Москве (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Южноафриканский миллиардер Эррол Маск, отец Илона, бывшего специального госслужащего при администрации Дональда Трампа, заявил, что его пытались отговорить от поездки в Москву. Выступая на пропагандистском форуме, он выразил желание "обучиться навыкам лидерства" у диктатора РФ.

По словам Маска-старшего, когда он вылетал из Дубая в Москву, он получил рекомендации от своего сына Илона не делать этого.

"А потом я получал такие сообщения от других людей со всей Европы. Они говорили, чтобы я не ехал в Россию. Я спросил, почему это я не должен туда ехать. Чего я должен бояться? Прямого ответа они не дали. Сказали, что там моя жизнь якобы будет под угрозой", – сказал Эррол Маск.

Он заявил, что восхищается Москвой и считает ее "лучшей столицей", а Россию – "лучшей страной".

Кроме того, бизнесмен выразил желание "поучиться навыкам лидерства" у российского диктатора Владимира Путина.

"Думаю, что он – человек, который очень восхищает, это стойкий человек. Он это доказал", – заявил Маск.