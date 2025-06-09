Отец Маска на форуме пропагандистов в Москве: Хочу поучиться навыкам лидерства у Путина
Южноафриканский миллиардер Эррол Маск, отец Илона, бывшего специального госслужащего при администрации Дональда Трампа, заявил, что его пытались отговорить от поездки в Москву. Выступая на пропагандистском форуме, он выразил желание "обучиться навыкам лидерства" у диктатора РФ.
По словам Маска-старшего, когда он вылетал из Дубая в Москву, он получил рекомендации от своего сына Илона не делать этого.
"А потом я получал такие сообщения от других людей со всей Европы. Они говорили, чтобы я не ехал в Россию. Я спросил, почему это я не должен туда ехать. Чего я должен бояться? Прямого ответа они не дали. Сказали, что там моя жизнь якобы будет под угрозой", – сказал Эррол Маск.
Он заявил, что восхищается Москвой и считает ее "лучшей столицей", а Россию – "лучшей страной".
Кроме того, бизнесмен выразил желание "поучиться навыкам лидерства" у российского диктатора Владимира Путина.
"Думаю, что он – человек, который очень восхищает, это стойкий человек. Он это доказал", – заявил Маск.
- 4 апреля 2025 года Эррол Маск заявил в интервью российской службе BBC, что в его семье испытывают "определенное восхищение" диктатором Путиным.
- 8 июня он прибыл в Москву для участия в мероприятии, организованном главным идеологом "русского мира" Александром Дугиным.
- Среди приглашенных спикеров, кроме Маска-старшего, на форуме Дугина есть российский министр иностранных дел Сергей Лавров, топ-пропагандистка с Первого канала Екатерина Андреева и ряд пропагандистов из западных стран.