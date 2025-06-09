Батько Маска на форумі пропагандистів у Москві: Хочу повчитися навичок лідерства у Путіна

За словами бізнесмена, його намагалися відмовити від поїздки до Москви. Зокрема син Ілон

Еррол Маск у Москві (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Південноафриканський мільярдер Еррол Маск, батько Ілона, колишнього спеціального держслужбовця при адміністрації Дональда Трампа, заявив, що його намагалися відговорити від поїздки до Москви. Виступаючи на пропагандистському форумі, він висловив бажання "навчитися навичок лідерства" у диктатора РФ.

За словами Маска-старшого, коли він вилітав з Дубая до Москви, він отримав рекомендації від свого сина Ілона не робити цього.

"А потім я отримував такі повідомлення від інших людей з усієї Європи. Вони казали, щоб я не їхав до Росії. Я запитав, чому це я не маю туди їхати. Чого я маю боятися? Прямої відповіді вони не дали. Сказали, що там моє життя нібито буде під загрозою", – сказав Еррол Маск.

Він заявив, що захоплюється Москвою та вважає її "найкращою столицею", а Росію – "найкращою країною".

Крім того, бізнесмен висловив бажання "повчитися навичок лідерства" у російського диктатора Володимира Путіна.

"Думаю, що він – людина, яка дуже захоплює, це стійка людина. Він це довів", – заявив Маск.