Отказ США от обязательств перед Украиной приведет к гонке ядерных вооружений – сенатор

Сенатор Джим Риш: Слабая реакция США на ядерные угрозы России в отношении Украины может привести к новой глобальной гонке ядерных вооружений

Джеймс Риш (Фото – EPA)

Слабая реакция США на ядерные угрозы России в отношении Украины может привести к новой глобальной гонке ядерных вооружений. Об этом заявил сенатор США Джим Риш, пишет Голос Америки.

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В выступлении на Аспенском форуме в Вашингтоне Риш отметил, что страны, безопасность которых обеспечивает "ядерный зонтик" США, – Япония, Южная Корея, Филиппины и все страны НАТО – внимательно наблюдают за реакцией Америки на ядерные угрозы России в отношении Украины.

Если эта реакция снова окажется недостаточной для сдерживания агрессора, это может привести к пересмотру отношения к запрету на распространение ядерного оружия и началу новой гонки ядерных вооружений, считает сенатор.

Риш напомнил, что после распада СССР Украина имела третий по количеству боеголовок арсенал ядерного оружия в мире, от которого в 1994 году она отказалась в обмен на гарантии безопасности – в том числе гарантии США.

Когда в 2022 году Россия начала открыто угрожать Украине применением ядерного оружия, это вызвало у правительств этих стран серьезные сомнения в способности США обеспечить эффективное сдерживание.

"Я, конечно, беспокоюсь о том, что решат наши враги. Но гораздо больше я беспокоюсь о том, что решат наши союзники", – сказал сенатор.

По его мнению, если США окажутся неспособны обезопасить Украину от ядерного шантажа или удара России, это полностью изменит глобальное восприятие ядерного оружия.

"Все скажут: мы не можем рассчитывать на Соединенные Штаты, поэтому мы должны иметь свое ядерное оружие. Я считаю, что несоблюдение обязательств США перед Украиной повлечет самую большую гонку ядерных вооружений на планете, которую мы когда-либо видели", – сказал Риш.

Ранее США заявили, что будут соблюдать ограничения по стратегическому ядерному оружию, установленные в Новом договоре о стратегических ядерных вооружениях, до окончания срока его действия в 2026 году, пока Россия будет делать то же самое.

Вашингтон ясно дал понять, что стремится продолжить переговоры о контроле над вооружениями как с Россией, так и с Китаем.

Пентагон заявил, что Китай, скорее всего, увеличит свой ядерный арсенал более чем в три раза – до 1500 боеголовок к 2035 году.

21 февраля 2023 года российский диктатор Путин заявил, что РФ "останавливает" свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.

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