Відмова США від зобов'язань перед Україною призведе до гонки ядерних озброєнь – сенатор

Сенатор Джим Ріш: Слабка реакція США на ядерні загрози Росії щодо України може призвести до нової глобальної гонки ядерних озброєнь

Джеймс Ріш (Фото – EPA)

Слабка реакція США на ядерні загрози Росії щодо України може призвести до нової глобальної гонки ядерних озброєнь. Про це заявив сенатор США Джим Ріш, пише Голос Америки.

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У виступі на Аспенському форумі у Вашингтоні Ріш зазначив, що країни, безпеку яких забезпечує "ядерна парасолька" США, – Японія, Південна Корея, Філіппіни та всі країни НАТО – уважно спостерігають за реакцією Америки на ядерні загрози Росії щодо України.

Якщо ця реакція знову виявиться недостатньою для стримування агресора, це може призвести до перегляду ставлення до заборони поширення ядерної зброї та початку нової гонки ядерних озброєнь, вважає сенатор.

Ріш нагадав, що після розпаду СРСР Україна мала третій за кількістю боєголовок арсенал ядерної зброї у світі, від якого у 1994 році вона відмовилася в обмін на гарантії безпеки – зокрема гарантії США.

Коли 2022 року Росія почала відкрито погрожувати Україні застосуванням ядерної зброї, це викликало в урядів цих країн серйозні сумніви щодо здатності США забезпечити ефективне стримування.

"Я, звичайно, турбуюся про те, що вирішать наші вороги. Але набагато більше я турбуюсь про те, що вирішать наші союзники", – сказав сенатор.

На його думку, якщо США виявляться нездатними убезпечити Україну від ядерного шантажу чи удару Росії, це повністю змінить глобальне сприйняття ядерної зброї.

"Усі скажуть: ми не можемо розраховувати на Сполучені Штати, тому ми маємо мати свою ядерну зброю. Я вважаю, що недотримання зобов'язань США перед Україною спричинить найбільшу гонку ядерних озброєнь на планеті, яку ми коли-небудь бачили", – сказав Ріш.

Раніше США заявили, що дотримуватимуться обмежень щодо стратегічної ядерної зброї, встановлених у Новому договорі про стратегічні ядерні озброєння, до закінчення терміну його дії в 2026 році, поки Росія робитиме те саме.

Вашингтон ясно дав зрозуміти, що прагне продовжити переговори щодо контролю над озброєннями як з Росією, так і з Китаєм.

Пентагон заявив, що Китай, найімовірніше, збільшить свій ядерний арсенал більш ніж утричі – до 1500 боєголовок до 2035 року.

21 лютого 2023 року російський диктатор Путін заявив, що РФ "зупиняє" свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3) і готується до проведення випробувань ядерної зброї.

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