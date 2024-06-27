"Отличный генсекретарь": в США одобрили назначение Рютте преемником Столтенберга
В Белом доме приветствуют назначение премьер-министра Нидерландов Марка Рютте генеральным секретарем НАТО вместо Йенса Столтенберга, полномочия которого завершатся в октябре. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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Кирби подчеркнул: президент США Джо Байден и Рютте всегда тесно сотрудничали, начиная со времен, когда Байден был вице-президентом. Сейчас он верит, что Рютте станет "замечательным генеральным секретарем".
Представитель Белого дома отметил, что они работают вместе по целому ряду вопросов, "включая нашу общую решительную поддержку Украины, защиту передовых технологий и укрепление трансатлантического альянса".
Он добавил также, что под руководством Столтенберга НАТО стала сильнее, а "единство союзников находится на рекордно высоком уровне".
Рютте является другом Украины и критиком российского диктатора Владимира Путина. За последний год он подписал соглашение о безопасности с президентом Владимиром Зеленским, передал украинцам систему противовоздушной обороны Patriot и другую военную помощь, а также всячески поддерживал Украину на международной арене.
- Почти до последнего кандидатура Рютте на пост генсека НАТО блокировала Венгрия. Страна выдвигала два условия, при которых поддержит премьера Нидерландов. Одно из условий заключалось в обязательстве Рютте "не втягивать Венгрию в войну в Украине".
- 26 июня послы НАТО официально утвердили Марка Рютте преемником Йенса Столтенберга
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