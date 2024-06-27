"Отличный генсекретарь": в США одобрили назначение Рютте преемником Столтенберга

Марк Рютте и Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

В Белом доме приветствуют назначение премьер-министра Нидерландов Марка Рютте генеральным секретарем НАТО вместо Йенса Столтенберга, полномочия которого завершатся в октябре. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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Кирби подчеркнул: президент США Джо Байден и Рютте всегда тесно сотрудничали, начиная со времен, когда Байден был вице-президентом. Сейчас он верит, что Рютте станет "замечательным генеральным секретарем".

Представитель Белого дома отметил, что они работают вместе по целому ряду вопросов, "включая нашу общую решительную поддержку Украины, защиту передовых технологий и укрепление трансатлантического альянса".

Он добавил также, что под руководством Столтенберга НАТО стала сильнее, а "единство союзников находится на рекордно высоком уровне".

Рютте является другом Украины и критиком российского диктатора Владимира Путина. За последний год он подписал соглашение о безопасности с президентом Владимиром Зеленским, передал украинцам систему противовоздушной обороны Patriot и другую военную помощь, а также всячески поддерживал Украину на международной арене.

Почти до последнего кандидатура Рютте на пост генсека НАТО блокировала Венгрия. Страна выдвигала два условия, при которых поддержит премьера Нидерландов. Одно из условий заключалось в обязательстве Рютте "не втягивать Венгрию в войну в Украине".

26 июня послы НАТО официально утвердили Марка Рютте преемником Йенса Столтенберга

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