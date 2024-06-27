"Чудовий генеральний секретар": у США вітають призначення Рютте наступником Столтенберга

Марк Рютте та Єнс Столтенберг (Фото: EPA)

У Білому домі вітають призначення прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте генеральним секретарем НАТО замість Єнса Столтенберга, повноваження якого завершаться в жовтні. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

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Кірбі наголосив: президент США Джо Байден та Рютте завжди тісно співпрацювали, починаючи з часів, коли Байден був віцепрезидентом. Наразі він вірить, що Рютте стане "чудовим генеральним секретарем".

Представник Білого дому зазначив, що вони працюють разом із цілої низки питань, "включно з нашою спільною рішучою підтримкою України, захистом передових технологій і зміцненням трансатлантичного альянсу".

Він додав також, що під керівництвом Столтенберга НАТО стало сильнішим, а "єдність союзників перебуває на рекордно високому рівні".

Рютте є другом України та критиком російського диктатора Володимира Путіна. За останній рік він підписав безпекову угоду з президентом Володимиром Зеленським, передав українцям систему протиповітряної оборони Patriot та іншу військову допомогу, а також всіляко підтримував Україну на міжнародній арені.

Майже до останнього кандидатуру Рютте на посаду генсека НАТО блокувала Угорщина. Країна висувала дві умови, за яких підтримає прем'єра Нідерландів. Одна з умов полягала у зобов'язанні Рютте "не втягувати Угорщину у війну в Україні".

26 червня посли НАТО офіційно затвердили Марка Рютте наступником Єнса Столтенберга

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