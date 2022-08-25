"Отличный разговор". Зеленский и Байден обсудили шаги Украины для победы над Россией

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, во время которого они обсудили дальнейшие действия Украины для победы над Россией. Об этом Зеленский написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Провел отличный разговор с президентом США. Поблагодарил за непоколебимую поддержку украинского народа – безопасностную и финансовую – со стороны США. Обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над агрессором и важность привлечения России к ответственности за военные преступления", – написал Зеленский.

24 августа Байден анонсировал наибольший в истории пакет военной помощи Украине на общую сумму около $3 млрд.

Читайте также: Новый пакет помощи США включает шесть систем ПВО NASAMS. И не только

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.