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"Отличный разговор". Зеленский и Байден обсудили шаги Украины для победы над Россией

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2022, 19:59
Владимир Зеленский (Скриншот видео)

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, во время которого они обсудили дальнейшие действия Украины для победы над Россией. Об этом Зеленский написал в Twitter.

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"Провел отличный разговор с президентом США. Поблагодарил за непоколебимую поддержку украинского народа – безопасностную и финансовую – со стороны США. Обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над агрессором и важность привлечения России к ответственности за военные преступления", – написал Зеленский.

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Наталия Медведева
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Владимир Зеленский джо байден
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