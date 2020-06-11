"Отнеслись с пониманием". В Голосе прокомментировали уход Вакарчука из Рады

Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В партии Голос с пониманием относятся к решению ее лидера Святослава Вакарчука сложить депутатский мандат. об этом корреспонденту LIGA.net сообщила глава партии и нардеп Кира Рудик.

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По словам Рудик, она узнала о решении Вакарчука неделю назад, было обсуждение, хорошо ли это для партии. Она рассказала, что, увидев активные действия Голоса по требованию отставки главы МВД Арсена Авакова и другие акции партии, Вакарчук заявил, что уверен в ее способности справится с ролью главы партии, а сам он выполнил свою миссию, привел профессиональных новых людей в украинскую политику.

Рудик заявила, что относится с пониманием к словам Вакарчука о том, что для дальнейшей политической деятельности ему не нужно быть в парламенте.

Рудик назвала поступок Вакарчука уникальным событием в украинской политике, когда один из партийных лидеров "не держится за руль, а спокойно говорит: я сделал то, что должен был сделать, а теперь нужно заниматься политикой по-другому".

"Я бы предпочла, чтобы другие лидеры, которые уже отжили свое, могли бы поступить так же", - заявила она.

Рудик надеется, что партии активными действиями удастся показать сторонникам, что Голос - это не только Святослав Вакарчук, что это новые, разумные, профессиональные люди. По словам Рудик, последние данные социологии показывают, что рейтинг партии растет, потому что Голос начал резче отстаивать свою позицию. Она признала, что после решения Вакарчука может быть падение рейтинга, но надеется, что активность партии принесет рост поддержки.

Также Рудик заявила, что Вакарчук не подписал проект постановления об отставке Авакова, поскольку находился во Львове, и что он не выступал против такого решения фракции.

Сегодня Вакарчук заявил о том, что решил сложить мандат народного депутата.

По опубликованным сегодня данным КМИС, на выборах в Раду Голос мог бы рассчитывать на 3,8% поддержки избирателей. С апреля поддержка партии выросла на 0,3%.