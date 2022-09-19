Ответ Путину из ФРГ по газу: Утрата доверия фундаментальна, Запад восстановится быстрее РФ
Премьер германской земли Нижняя Саксония Штефан Вайль считает, что газопровод Северный поток–2 никогда не будет запущен в эксплуатацию, даже после окончания путинской эпохи, потому что "утрата доверия настолько фундаментальна, что больше никогда не возникнет ситуации, в которой правительство Германии могло бы полагаться на энергоносители из России". Об этом он заявил агентству Suddeutsche Zeitung.
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17 сентября российский диктатор Путин заявил, что "если у вас [ФРГ] есть желание, если вам так тяжело, просто снимите санкции с СП-2, просто нажмите кнопку, и все уйдет".
По мнению Вайля, впредь не будет больше никакого энергетического партнерства с Россией, а не только по СП-2.
"Россияне давно сожгли все мосты, уничтожив самый важный актив партнерства, – доверие. Любой, кто сейчас согласится сотрудничать с Россией, должен опасаться быть обманутым во второй раз. Это сотрудничество безвозвратно разрушено", – сказал он.
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Вайль высказал уверенность, что Запад "восстановится быстрее, чем Россия", от потери масштабного сотрудничества по энергоносителям.
В феврале 2022-го, накануне полномасштабного вторжения России в Украину, правительство ФРГ приостановило процесс утверждения завершенного газопровода СП-2. Позднее, летом, Газпром прекратил поставки газа по газопроводу СП-1, сославшись на "технические проблемы" из-за санкций Запада против РФ.
- Летом друзья Путина в Германии хотели запустить СП-2 и "поговорить с Россией", а одна немецкая партия призвала запустить газопровод; канцер Шольц назвал ее "партией России".
- В начале осени фракция свободных демократов в ФРГ призвала демонтировать СП-2, а за неделю до этого о том же говорил и польский президент Дуда.
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