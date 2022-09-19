Ответ Путину из ФРГ по газу: Утрата доверия фундаментальна, Запад восстановится быстрее РФ

Премьер германской земли Нижняя Саксония Штефан Вайль считает, что газопровод Северный поток–2 никогда не будет запущен в эксплуатацию, даже после окончания путинской эпохи, потому что "утрата доверия настолько фундаментальна, что больше никогда не возникнет ситуации, в которой правительство Германии могло бы полагаться на энергоносители из России". Об этом он заявил агентству Suddeutsche Zeitung.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

17 сентября российский диктатор Путин заявил, что "если у вас [ФРГ] есть желание, если вам так тяжело, просто снимите санкции с СП-2, просто нажмите кнопку, и все уйдет".

По мнению Вайля, впредь не будет больше никакого энергетического партнерства с Россией, а не только по СП-2.

"Россияне давно сожгли все мосты, уничтожив самый важный актив партнерства, – доверие. Любой, кто сейчас согласится сотрудничать с Россией, должен опасаться быть обманутым во второй раз. Это сотрудничество безвозвратно разрушено", – сказал он.

Читайте также: В Германии новое обращение – Шольца призвали бросить Украину. Кулеба ответил "наркоманам"

Вайль высказал уверенность, что Запад "восстановится быстрее, чем Россия", от потери масштабного сотрудничества по энергоносителям.

В феврале 2022-го, накануне полномасштабного вторжения России в Украину, правительство ФРГ приостановило процесс утверждения завершенного газопровода СП-2. Позднее, летом, Газпром прекратил поставки газа по газопроводу СП-1, сославшись на "технические проблемы" из-за санкций Запада против РФ.

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.