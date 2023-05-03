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ОВА: Россияне продолжают бить по Херсону, известно о новых пострадавших и погибших

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 15:14
ОВА: Россияне продолжают бить по Херсону, известно о новых пострадавших и погибших - Фото
Скорая помощь (Фото иллюстративное: Depositphotos)

Российские оккупанты 3 мая продолжают обстреливать Херсон, известно о новых пострадавших и погибших в результате вражеских ударов. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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Чиновник призвал местных жителей оставаться в укрытиях, поскольку атаки армии РФ не прекращаются.

"Уже известно о новых раненых и погибших. Когда в городе станет спокойнее, проинформируем отдельно", – указал Прокудин.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что, по предварительной информации, россияне попали в гражданскую инфраструктуру Херсона.

В свою очередь в Укрзалізниці рассказали, что зафиксировали попадание в пассажирский вагон на станции "Херсон", ранен проводник, ему оказывается помощь.

В пресс-службе госперевозчика подчеркнули, что на момент вражеской атаки посадка начата не была, пассажиры находились в безопасном месте.

"Поезд во Львов со 116 пассажирами отправился из Херсона с задержкой 14 минут. Вагоны с повреждениями в результате обстрела будут оперативно заменены на станции "Николаев", – добавили в УЗ.

  • 1 мая 2023 года РФ сбросила авиабомбы под Херсоном и атаковала артиллерией город.
  • 3 мая оккупанты нанесли удар по единственному работающему гипермаркету Херсона, есть погибшие и раненые.

Читайте также: Херсон закрывают на несколько дней: вводится круглосуточный комендантский час

Олег Васьків
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