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Падение Boeing. В Иране остаются 10 из 45 экспертов – Зеленский

Падение Boeing. В Иране остаются 10 из 45 экспертов – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
15.01.2020, 23:51

Президент посетил посольство Канады в Украине и почтил память погибших в катастрофе канадских граждан

Для расследования причин катастрофы самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ в Иран было отправлено 45 украинских специалистов для участия. Часть из них уже вернулась в Украину. В то же время 10 экспертов остаются в Тегеране и продолжают свою работу. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Офис президента.

Отмечается, что сегодня Зеленский посетил посольство Канады в Украине и почтил память канадских граждан, погибших в результате падения пассажирского самолета рейса PS752 МАУ, который 8 января сбили в Иране военные Корпуса стражей исламской революции.

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Владимир Зеленский авиакатастрофа Boeing 373 PS 752
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