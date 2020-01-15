Падение Boeing. В Иране остаются 10 из 45 экспертов – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Для расследования причин катастрофы самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ в Иран было отправлено 45 украинских специалистов для участия. Часть из них уже вернулась в Украину. В то же время 10 экспертов остаются в Тегеране и продолжают свою работу. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Офис президента.

Отмечается, что сегодня Зеленский посетил посольство Канады в Украине и почтил память канадских граждан, погибших в результате падения пассажирского самолета рейса PS752 МАУ, который 8 января сбили в Иране военные Корпуса стражей исламской революции.

11 января секретаря СНБО Алексей Данилов сообщил , что тела граждан Украины, погибших в катастрофе Boeing, отправят на родину 21-21 января.

Сегодня Трюдо предположил, что возвращение тел погибших в катастрофе Boeing 737 в Канаду может занять месяцы.

Читайте также: Президент Ирана требует от военных разъяснений по Boeing