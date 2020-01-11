Катастрофа Boeing: тела украинцев отправят на родину 20-21 января

Обломки сбитого в Иране Boeing (Фото: пресс-служба президента/Facebook)

Тела граждан Украины, погибших в катастрофе самолета Boeing, отправят на родину 21-21 января. Об этом сообщает ВВС Украина со ссылкой на комментарий секретаря СНБО Алексея Данилова.

По его словам, идентифицировано около 30% тел, и ориентировочно их отправят в Украину 20-21 января.

Кроме того, он сказал, что Иран изменил позицию (признался, что военные сбили самолет) потому, что не рассчитывал на действия украинских специалистов, которые с места происшествия оперативно передавали информацию в Киев. "Я думаю, что Иран понял, что отпираться уже некуда, и в любом случае у нас были доказательства на украинской стороне", - сказал Данилов.

Ранее Корпус стражей исламской революции взял на себя всю ответственность за сбитый в небе над Тегераном украинский Boeing 737.

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