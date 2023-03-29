Папа Франциск попал в больницу с респираторной инфекцией

Папа римский Франциск был госпитализирован с респираторной инфекцией в больницу в Риме. Об этом сообщил официальный представитель Ватикана Маттео Бруни, передает VaticanNews.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По информации Бруни, после обеда 29 марта 2023 года папа Франциск поехал в больницу им. Агостино Джемелли, чтобы пройти заранее запланированные обследования.

Он добавил, что в последние дни папа Франциск жаловался на некоторые проблемы с дыханием.

"Результат того же исследования показал респираторную инфекцию, для которой потребуется несколько дней соответствующей стационарной медицинской терапии", – сказал представитель Ватикана.

Папе Франциску 86 лет, он был избран в 2013 году.

26 марта Ватикан сообщил, что папа римский хочет посетить Киев, но условий для визита еще не возникло.

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.