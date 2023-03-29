Папа Франциск попал в больницу с респираторной инфекцией
29.03.2023, 23:46
Папа Франциск (Фото: EPA)
Папа римский Франциск был госпитализирован с респираторной инфекцией в больницу в Риме. Об этом сообщил официальный представитель Ватикана Маттео Бруни, передает VaticanNews.
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По информации Бруни, после обеда 29 марта 2023 года папа Франциск поехал в больницу им. Агостино Джемелли, чтобы пройти заранее запланированные обследования.
Он добавил, что в последние дни папа Франциск жаловался на некоторые проблемы с дыханием.
"Результат того же исследования показал респираторную инфекцию, для которой потребуется несколько дней соответствующей стационарной медицинской терапии", – сказал представитель Ватикана.
Папе Франциску 86 лет, он был избран в 2013 году.
- 26 марта Ватикан сообщил, что папа римский хочет посетить Киев, но условий для визита еще не возникло.
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