Папа римский осудил страны за "позорную неспособность" решить конфликт на Ближнем Востоке

Понтифик считает, что мира можно добиться молитвами и постом, а не оружием

Папа Римский Франциск (Фото: EPA)

Папа римский Франциск раскритиковал мировое сообщество за "позорную неспособность" прекратить войну на Ближнем Востоке. В своем письме, опубликованном на официальном сайте, он также выразил поддержку народу Газы.

"Год назад фитиль ненависти был зажжен и он не погас, а взорвался спиралью насилия. Кажется, мало кто заботится о том, что больше всего нужно и чего больше всего хочется: диалог и мир... Насилие никогда не приносит мира. История это доказывает, но годы и годы конфликта, похоже, ничему нас не научили", — сказано в письме.

Он также объявил 7 октября – годовщину нападения боевиков ХАМАС на Израиль, днем молитвы и поста. По словам понтифика, именно это является "оружием, которое способно изменить историю" и победить "духа зла", который разжигает войну.

Папа римский Франциск выразил поддержку народу Газы и другим жителям Ближнего Востока, которые были вынуждены бежать из домов или пострадали в результате продолжающегося конфликта. Он также отметил, что несмотря на разговоры о планах и стратегиях, "мало кто заботится о тех, кто страдает от войны". Вдобавок к этому Папа римский заявил, что это войну "сильные мира всего навязывают другим", но непременно предстанут перед Божьим судом.