Папа римський засудив країни за "ганебну нездатність" вирішити конфлікт на Близькому Сході

Папа Римський Франциск (Фото: EPA)

Папа римський Франциск розкритикував світову спільноту за "ганебну нездатність" припинити війну на Близькому Сході. У своєму листі, опублікованому на офіційному сайті, він також висловив підтримку народу Гази.

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"Рік тому гніт ненависті був запалений і він не згас, а вибухнув спіраллю насильства. Здається, мало хто дбає про те, що найбільше потрібно і чого найбільше хочеться: діалог і мир... Насильство ніколи не приносить миру. Історія це доводить, але роки й роки конфлікту, схоже, нічого нас не навчили", — сказано в листі.

Він також оголосив 7 жовтня – річницю нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль, днем молитви та посту. За словами понтифіка, саме це є "зброєю, яка здатна змінити історію" та перемогти "духа зла", який розпалює війну.

Папа римський Франциск висловив підтримку народу Гази та іншим жителям Близького Сходу, які були змушені втекти з будинків або постраждали внаслідок конфлікту. Він також зазначив, що попри розмови про плани та стратегії, "мало хто дбає про тих, хто страждає від війни". На додаток до цього Папа римський заявив, що цю війну "сильні світу всього нав'язують іншим", але неодмінно постануть перед Божим судом.