Параллели между режимами Путина и Гитлера очевидны — посол Германии в Украине

Посол Германии в Украине Анка Фельдхузен заявила, что между режимом российского диктатора Владимира Путина и Третьим Рейхом есть "очевидные параллели". Об этом она сообщила в интервью Укринформу.

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По ее словам, Германия имеет "особенную позицию" о том, что несет наибольшую ответственность и вину за Вторую мировую войну

"Но, как и очень много немцев, я ежедневно думаю о параллелях – они просто очевидны, в частности, и в масштабе того, что Путин хочет какую-то империю, и мы не знаем, каково ее пространство. Я действительно очень много об этом думаю", — заявила Фельдхузен в ответ на вопрос, видит ли она параллели между сегодняшней Россией и нацистской Германией 1933-1945 годов.

Она отметила, что немцы знают об идеях россиян о создании концентрационных лагерей для украинцев и очень много об этом говорят.

СПРАВКА. Российская пропаганда постоянно безосновательно обвиняет украинцев "в нацизме". РФ использует фейковые обвинения для оправдания широкомасштабного вторжения в суверенную Украину. При этом черты фашистского режима имеет сам режим Владимира Путина. Например, для него характерны "культ личности" (вождизм), опора государства на силовые органы, милитаризм в обществе, возвышение пропагандой российской нации над другими народами бывших советских республик, распространение идей о якобы былом "величии империи".

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Дмитрий Гриниченко

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