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Посол Израиля назвал "чушью" обвинения Украины в нацизме: Продолжим дискуссию после войны

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2022, 12:20
Посол Израиля назвал
Михаэль Бродский (Фото: посольство Израиля в Украине)

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский назвал "чушью" обвинение украинского государства в нацизме. Об этом он сообщил в интервью агентству Интерфакс-Украина

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По его словам, обвинять Украину в нацизме — это "полная чушь". 

"Наверное, как в любой другой стране, в Украине есть националисты, антисемиты — они есть в России, Франции, США, и в этом смысле Украина ничем не отличается от других стран", — сказал Бродский.

Он отметил, что "в свое время вместе со своими предшественниками на посту говорил о своем несогласии с некоторыми тенденциями в украинском обществе". Посол заявил, что "это касалось некоторых исторических личностей". 

"И наше мнение по этому вопросу не изменилось — мы говорили об этом открыто с украинским руководством. Уверен, после завершения войны эта историческая дискуссия будет продолжена", — резюмировал дипломат. 

  • 7 июня посол Корнийчук призвал правительство Израиля выйти из "зоны комфорта" и предоставить Украине систему ПВО "Железный купол" для защиты украинцев от атак российских оккупантов с воздуха. Позднее он сказал, что рассчитывает через общественное мнение израильтян повлиять на правительство этой страны, чтобы оно согласилось продать Украине системы ПВО.
  • Президент Владимир Зеленский упрекнул правительство Израиля в отсутствии санкций против России на фоне полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину.
  • 25 июня Корнийчук сообщил, что в Украине в ответ начали рассматривать вопрос приостановки безвизового режима для граждан Израиля.

Читайте также: Кремль проплачивает пророссийские митинги в Израиле – посольство Украины 

Дмитрий Гриниченко
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Украина Израиль нацизм пропаганда россии
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