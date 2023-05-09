Парламент Франции призвал включить группу Вагнера в список террористических организаций

Национальная ассамблея Франции (нижняя палата парламента) единогласно приняла резолюцию, которая призывает внести группу Вагнера в национальный и международные списки террористических организаций.

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Депутаты Национальной ассамблеи единогласно проголосовали за резолюцию, которая призывает правительство Франции и Европейский союз внести российскую группу Вагнера в список террористических организаций.

В резолюции перечислены десятки преступлений группировки Вагнера и ее формального владельца Евгения Пригожина, о которых стало известно международному сообществу на протяжении последних лет, в том числе участие в войне России против Украины, публичные казни в Сирии, массовые убийства в Мали, массированные компании по дезинформации и многие другие.

Депутаты напоминают заявление министра обороны Франции Себастьена Лекорню о том, что группа Вагнера "сделала Францию ​​своим "врагом номер один" в Африке, и отмечают, что действия группы Вагнера "представляют собой, по мнению ряда западных правительств, в том числе Франции, фактор политической дестабилизации для многих африканских стран".

Сама по себе резолюция Национальной ассамблеи не имеет законодательной силы, однако ее единогласное принятие свидетельствует, что все представленные в парламенте политические партии Франции едины в стремлении убедить исполнительную власть признать группировку Вагнера террористической.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении выразил признательность парламенту Франции за это решение.

"Это то, что должно быть принято всем миром – каждое проявление терроризма должно быть уничтожено, а каждый террорист – осужден", – заявил он.

26 января 2023 года США признали ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией.

6 февраля Верховная Рада признала группировку Вагнера международной преступной организацией, а также признала российские ЧВК террористическими организациями.

20 апреля Швейцария вслед за Евросоюзом ввела санкции против террористической организации Вагнера и связанного с ней "информационного агентства" РИА Фан.

Сергій Бережний

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