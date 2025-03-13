Парламент принял закон о скидке в 50% при добровольной уплате штрафа от ТЦК

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его публикации

Военный билет (Фото: Depositphotos)

В четверг, 13 марта, парламент принял в целом закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, связанных с воинским учетом. Об этом говорится в карточке законопроекта №12093 на сайте Верховной Рады, также об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

Депутат заявил, что закон был принят в целом. Его поддержали 240 парламентариев.

В проекте закона на сайте парламента отмечается: если лицо, совершившее административное правонарушение по статьям о нарушении воинского учета в течение 10 календарных дней со дня вступления постановления в законную силу уплатило не менее 50% размера штрафа, такое постановление считается выполненным.

В случае самостоятельного обращения в уполномоченные органы и добровольную уплату штрафа его сумма уменьшается до 8500 грн вместо 17 000 грн. Это предусматривает новая статья 300-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В законе отмечается, что в случае неуплаты штрафа в течение 30 дней постановление подлежит принудительному выполнению.

Кроме того, документ предусматривает упрощенный механизм оформления штрафов. Теперь военнообязанный, нарушивший учет, может подать заявление через электронный кабинет в мобильном приложении "Резерв+".

После этого руководитель Территориального центра комплектования и социальной поддержки выносит постановление о штрафе без необходимости присутствия лица на рассмотрении дела. В случае добровольной уплаты штрафа в течение 10 дней постановление считается выполненным.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его публикации.