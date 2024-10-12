Не забрал повестку из почты за три дня – получил штраф. Новые изменения от Кабмина

Повеска (Фото: Depositphoto)

У мужчин будут три дня на то, чтобы забрать повестку из почты. В противном случае будет грозить штраф до 25 000 грн. Такие изменения внес Кабинет министров Украины 8 октября в постановление №1147.

Сотрудник почты должен лично в руки вручать письма с пометкой повестка от ТЦК. Если получателя нет дома, то его информируют о том, что почта его ждет повестка и с этого момента у военнообязанного есть три рабочих дня, чтобы ее получить.

Если мужчина не явился за повесткой и вручить ее лично тоже не получилось, то на почте делают пометку "адресат отсутствует по указанному адресу" и возвращают в ТЦК. В таком случае считается, что военкомат должным образом выполнил информирование военнообязанного и имеет право выписать штраф в размере от 17000 до 25500 грн.