Не забрав повістку з пошти за три дні – отримав штраф. Нові зміни від Кабміну
Чоловіки матимуть три дні на те, щоб забрати повістку з пошти. В інакшому випадку загрожуватиме штраф — до 25 000 грн. Такі зміни вніс Кабінет міністрів України 8 жовтня до постанови №1147.
Співробітник пошти повинен особисто в руки вручати листи з поміткою "повістка від ТЦК". Якщо отримувача немає вдома, то його інформують про те, що на пошті його чекає повістка, і з цього моменту у військовозобов'язаного є три робочі дні, щоб її отримати.
Якщо чоловік не з'явився за повісткою і вручити її особисто також не вдалося, то на пошті роблять помітку "адресат відсутній за зазначеною адресою" і повертають до ТЦК. У такому разі вважається, що військкомат належним чином виконав інформування військовозобов'язаного і має право виписати штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 грн.
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- 10 жовтня стало відомо, що Укрпошта відправила вже 20 000 повісток за адресами.