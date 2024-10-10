Укрпошта вже відправила 20 000 повісток за адресами, вказаними в "Резерв+" та "Оберіг"
Укрпошта (Фото: Facebook)

Укрпошта відправила вже 20 000 повісток військовозобов'язаним. Про це в коментарі Українському радіо повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

"У доставлення передано 20 000 повісток, вони доставляються й сьогодні <...> Повістки всі номерні, вони захищені. Тобто це конверт, який захищає особисті дані майбутнього призовника, все чітко моніториться, щодня відстежуємо", – заявив він.

За словами підприємця, листи надсилають за тими адресами, які вказані у системах "Резерв+" або "Оберіг".

Смілянський наголосив, що повістки військовозобов'язаним нічим не відрізняються від судових повісток, документів або штрафів за порушення ПДР, які доставляє Укрпошта.

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