Укрпошта вже відправила 20 000 повісток за адресами, вказаними в "Резерв+" та "Оберіг"

Повістки військовозобов'язаним нічим не відрізняються від інших документів, які доставила Укрпошта

Укрпошта (Фото: Facebook)

Укрпошта відправила вже 20 000 повісток військовозобов'язаним. Про це в коментарі Українському радіо повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

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"У доставлення передано 20 000 повісток, вони доставляються й сьогодні <...> Повістки всі номерні, вони захищені. Тобто це конверт, який захищає особисті дані майбутнього призовника, все чітко моніториться, щодня відстежуємо", – заявив він.

За словами підприємця, листи надсилають за тими адресами, які вказані у системах "Резерв+" або "Оберіг".

Смілянський наголосив, що повістки військовозобов'язаним нічим не відрізняються від судових повісток, документів або штрафів за порушення ПДР, які доставляє Укрпошта.

19 вересня стало відомо, що Укрпошта почала розсилати перші 6000 повісток без участі ТЦК.

24 вересня УП з посиланням на документ з підписом голови Мінекономіки заявила, що уряд виділив понад 70 млн грн на централізований друк та розсилання 900 000 повісток до кінця поточного року.

Повістки до ТЦК поштою стосуються і тих, хто виконує дистанційну роботу, працює з дому, тимчасово непрацездатний або у відпустці – роботодавець має проінформувати таких людей згідно з постановою Кабміну.