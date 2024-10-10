Укрпошта вже відправила 20 000 повісток за адресами, вказаними в "Резерв+" та "Оберіг"
Укрпошта відправила вже 20 000 повісток військовозобов'язаним. Про це в коментарі Українському радіо повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.
"У доставлення передано 20 000 повісток, вони доставляються й сьогодні <...> Повістки всі номерні, вони захищені. Тобто це конверт, який захищає особисті дані майбутнього призовника, все чітко моніториться, щодня відстежуємо", – заявив він.
За словами підприємця, листи надсилають за тими адресами, які вказані у системах "Резерв+" або "Оберіг".
Смілянський наголосив, що повістки військовозобов'язаним нічим не відрізняються від судових повісток, документів або штрафів за порушення ПДР, які доставляє Укрпошта.
- 19 вересня стало відомо, що Укрпошта почала розсилати перші 6000 повісток без участі ТЦК.
- 24 вересня УП з посиланням на документ з підписом голови Мінекономіки заявила, що уряд виділив понад 70 млн грн на централізований друк та розсилання 900 000 повісток до кінця поточного року.
- Повістки до ТЦК поштою стосуються і тих, хто виконує дистанційну роботу, працює з дому, тимчасово непрацездатний або у відпустці – роботодавець має проінформувати таких людей згідно з постановою Кабміну.