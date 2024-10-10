Укрпошта уже отправила 20 000 повесток по адресам, указанным в "Резерв+" и "Оберіг"
Укрпошта отправила уже 20 000 повесток военнообязанным. Об этом в комментарии Украинскому радио сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский.
"В доставку передано 20 000 повесток, они доставляются и сегодня <...> Повестки все номерные, они защищены. То есть это конверт, который защищает личные данные будущего призывника, все четко мониторится, каждый день отслеживаем", – заявил он.
По словам предпринимателя, письма отправляют по тем адресам, которые указаны в системах "Резерв+" или "Оберег".
Смилянский подчеркнул, что повестки военнообязанным ничем не отличаются от судебных повесток, документов или штрафов за нарушение ПДР, которые доставляет Укрпошта.
- 19 сентября стало известно, что Укрпошта начала рассылать первые 6000 повесток без участия ТЦК.
- 24 сентября УП со ссылкой на документ с подписью главы Минэкономики заявила, что правительство выделило более 70 млн грн на централизованную печать и рассылку 900 000 повесток до конца текущего года.
- Повестки в ТЦК по почте относятся и к тем, кто выполняет дистанционную работу, работает из дома, временно нетрудоспособен или в отпуске – работодатель должен проинформировать таких людей согласно постановлению Кабмина.