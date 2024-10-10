Укрпошта уже отправила 20 000 повесток по адресам, указанным в "Резерв+" и "Оберіг"
Укрпошта (Фото: Facebook)

Укрпошта отправила уже 20 000 повесток военнообязанным. Об этом в комментарии Украинскому радио сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский.

"В доставку передано 20 000 повесток, они доставляются и сегодня <...> Повестки все номерные, они защищены. То есть это конверт, который защищает личные данные будущего призывника, все четко мониторится, каждый день отслеживаем", – заявил он.

По словам предпринимателя, письма отправляют по тем адресам, которые указаны в системах "Резерв+" или "Оберег".

Смилянский подчеркнул, что повестки военнообязанным ничем не отличаются от судебных повесток, документов или штрафов за нарушение ПДР, которые доставляет Укрпошта.

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