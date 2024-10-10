Укрпошта уже отправила 20 000 повесток по адресам, указанным в "Резерв+" и "Оберіг"

Повестки военнообязанным ничем не отличаются от других документов, доставленных Укрпоштой

Укрпошта (Фото: Facebook)

Укрпошта отправила уже 20 000 повесток военнообязанным. Об этом в комментарии Украинскому радио сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский.

"В доставку передано 20 000 повесток, они доставляются и сегодня <...> Повестки все номерные, они защищены. То есть это конверт, который защищает личные данные будущего призывника, все четко мониторится, каждый день отслеживаем", – заявил он.

По словам предпринимателя, письма отправляют по тем адресам, которые указаны в системах "Резерв+" или "Оберег".

Смилянский подчеркнул, что повестки военнообязанным ничем не отличаются от судебных повесток, документов или штрафов за нарушение ПДР, которые доставляет Укрпошта.

19 сентября стало известно, что Укрпошта начала рассылать первые 6000 повесток без участия ТЦК.

24 сентября УП со ссылкой на документ с подписью главы Минэкономики заявила, что правительство выделило более 70 млн грн на централизованную печать и рассылку 900 000 повесток до конца текущего года.

Повестки в ТЦК по почте относятся и к тем, кто выполняет дистанционную работу, работает из дома, временно нетрудоспособен или в отпуске – работодатель должен проинформировать таких людей согласно постановлению Кабмина.