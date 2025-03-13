Парламент ухвалив закон про знижку у 50% у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК
У четвер, 13 березня, парламент ухвалив в цілому закон про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, пов’язаних з військових обліком. Про це йдеться у картці законопроєкту №12093 на сайті Верховної Ради, також про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.
Депутат заявив, що закон ухвалили в цілому. Його підтримали 240 парламентарів.
У проєкті закону на сайті парламенту зазначається: якщо особа, яка вчинила адміністративне правопорушення за статями про порушення військового обліку упродовж 10 календарних днів з дня набрання постановою законної сили сплатила не менше ніж 50% розміру штрафу, така постанова вважається виконаною.
У разі самостійного звернення до уповноважених органів та добровільної сплати штрафу його сума зменшується до 8500 грн замість 17 000 грн. Це передбачає нова стаття 300-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
У законі зазначається, що у разі несплати штрафу протягом 30 днів постанова підлягає примусовому виконанню.
Крім цього, документом передбачається спрощений механізм оформлення штрафів. Відтепер військовозобов'язаний, який порушив облік, може подати заяву через електронний кабінет у мобільному застосунку "Резерв+".
Після цього керівник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки виносить постанову про накладення штрафу без необхідності присутності особи на розгляді справи. У разі добровільної сплати штрафу протягом 10 днів постанова вважається виконаною.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
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