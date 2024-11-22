У Резерв+ можна буде онлайн оплатити штраф від ТЦК – Міноборони

Якщо депутати ухвалять законопроєкт до кінця року, то на початку 2025-го у застосунку з'явиться така функція, заявила заступниця міністра

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У застосунку "Резерв+" планують ввести функцію онлайн-оплати штрафів за порушення військового обліку, повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв'ю 24 каналу.

"Багато людей не хочуть йти в ТЦК для цього, брати квитанцію. Технічна можливість для реалізації сплати штрафів у Резерв+ є, навіть є законопроєкт: якщо людина добровільно емітує квитанцію, то отримує 50% знижки на штраф в аналогії з порушенням правил дорожнього руху", – зазначила посадовиця.

За її словами, є технічне розуміння цього питання – і якщо депутати ухвалять законопроєкт до кінця року, то на початку 2025-го у Резерв+ з'явиться така функція.

Якщо людина не оновила дані вчасно, до 17 липня, то може отримати штраф – від 17 000 до 25 000 грн. Громадянина також можуть обмежити у праві керування автівкою та заблокувати рахунок – через суд, якщо штраф не буде сплачений вчасно.