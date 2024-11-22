В Резерв+ можно будет онлайн оплатить штраф от ТЦК – Минобороны

Если депутаты примут законопроект до конца года, то в начале 2025-го в приложении появится такая функция, заявила заместитель министра

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В приложении "Резерв+" планируют ввести функцию онлайн-оплаты штрафов за нарушение военного учета, сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью 24 каналу.

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"Многие люди не хотят идти в ТЦК для этого, брать квитанцию. Техническая возможность для реализации уплаты штрафов в Резерв+ есть, даже есть законопроект, который, если человек добровольно эмитирует квитанцию, получает 50% скидки на штраф в аналогии с нарушением правил дорожного движения", – отметила чиновник.

По ее словам, есть техническое понимание этого вопроса – и если депутаты примут законопроект до конца года, то в начале 2025-го в Резерв+ появится такая функция.

Если человек не обновил данные вовремя, до 17 июля, то может получить штраф – от 17 000 до 25 000 грн.