В Резерв+ можно будет онлайн оплатить штраф от ТЦК – Минобороны
В приложении "Резерв+" планируют ввести функцию онлайн-оплаты штрафов за нарушение военного учета, сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью 24 каналу.
"Многие люди не хотят идти в ТЦК для этого, брать квитанцию. Техническая возможность для реализации уплаты штрафов в Резерв+ есть, даже есть законопроект, который, если человек добровольно эмитирует квитанцию, получает 50% скидки на штраф в аналогии с нарушением правил дорожного движения", – отметила чиновник.
По ее словам, есть техническое понимание этого вопроса – и если депутаты примут законопроект до конца года, то в начале 2025-го в Резерв+ появится такая функция.
Если человек не обновил данные вовремя, до 17 июля, то может получить штраф – от 17 000 до 25 000 грн.
- Минобороны объяснило LIGA.net: в случае повторной авторизации Резерв+ не требует заново уточнять военно-учетные данные, во время такого логина обновляется только сам документ.
- Для тех, кто своевременно обновил военно-учетные данные в приложении "Резерв+", появилась специальная отметка об этом.