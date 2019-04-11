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11.04.2019, 13:10

Партия Ляшко снова пытается снять Супрун с должности

Партия Ляшко снова пытается снять Супрун с должности - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Депутат Радикальной партии подал еще один судебный иск против Ульяны Супрун с требованием запретить ей исполнять обязанности главы Минздрава

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Депутат Радикальной партии Олега Ляшко Алексей Ленский подал еще один судебный иск против Ульяны Супрун с требованием запретить ей исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Об этом сама Супрун сообщила в Facebook.

"Опять поступил новый иск против меня. Снова от народного депутата Радикальной партии Олега Ляшко. Снова с просьбой запретить мне выполнять обязанности министра здравоохранения Украины", - написала она.

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Официальное объяснение оснований переписано из предыдущих исков, отметила Супрун. Кроме того, адвокатский запрос по этому иску к Министерству здравоохранения Украины поступил от той самой адвокатской фирмы GoLaw, что обслуживает уволенных за коррупцию ректоров медицинских университетов, Екатерину Амосову и Валерия Запорожана. 

5 февраля по иску депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука ОАСК запретил Супрун выполнять обязанности главы Минздрава. 14 февраля судья ОАСК вернул Супрун полномочия.

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Теги: ульяна супрун, Радикальная партия, минздрав
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