Партия Шольца требует от него "мирных инициатив" – Spiegel

Депутаты от Социал-демократической партии Германии, в которую входит канцлер Германии Олаф Шольц, потребовали от правительства "большей активности в выдвижении дипломатических мирных инициатив". Об этом сообщает Spiegel.

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Во время конференции депутатской группы СДПГ в Дрездене несколько участников высказались за "мирную инициативу от СДПГ" для прекращения войны в Украине. Идею озвучил член фракции в Бундестаге Бернд Вестфаль.

Вестфаль считает, что "человеческие страдания, разрушенная инфраструктура и потеря благосостояния должны подтолкнуть к более разумным решениям".

Выступивший в поддержку этого предложения Ральф Штегнер потребовал "не сводить решение проблемы к вопросу поставок оружия" и "шире применять дипломатические и политические инструменты".

Член комитета по иностранным делам Бундестага Майкл Рот в комментарии для Spiegel дистанцировался от заявлений однопартийцев и напомнил, что Германия предпринимала достаточно дипломатических усилий для предотвращения вторжения России в Украину, однако российский диктатор Владимир Путин не хотел мира тогда и не хочет его сейчас. Рот подчеркнул, что "Путин пытается через раскол нашего общества делегитимизировать поддержку Украины".

25 августа глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что не видит перспектив для переговоров с Путиным.

26 августа сообщалось, что левое крыло СДПГ требует от Шольца прекратить поставки тяжелого вооружения Украине и начать переговоры с Россией "как можно скорее".

1 сентября Шольц заявил, что намерен и далее продолжать попытки вести переговоры с Путиным.

Сергій Бережний

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