Парубий инициирует законопроект о переходе церквей МП в ПЦУ

Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложит депутатам на ближайшей сессионной неделе рассмотреть законопроект, который упорядочит процедуру перехода церквей Московского патриархата в Православную церковь Украины. Об этом сообщает пресс-служба Рады.

По мнению Парубия, Москва будет делать попытки спровоцировать конфликты и не дать церквям МП перейти в ПЦУ.

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"И поэтому должно быть общее настроение всего общества и власти - не допустить каких-либо провокаций, которые могут быть только в интересах Кремля", - сказал глава парламента.

Он считает, что должна быть упорядочена и четко сформулирована процедура перехода церквей МП в ПЦУ. Соответствующий законопроект, по словам Парубия, уже подготовлен.

"Этот шаг, как и получение томоса, позволит переход в ПЦУ перерасти в большую волну, когда все украинцы из разных уголков Украины будут приходить в Украинскую церковь и становиться верующими Украинской церкви", - отметил Парубий.

Сегодня в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине. Завтра, 6 января, после литургии документ об автокефалии вручат митрополиту киевскому Епифанию.

В Русской православной церкви заявили, что подписанием томоса об автокефалии ПЦУ Вселенский патриарх Варфоломей "окончательно оторвал себя от мирового православия".