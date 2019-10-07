Парубий о деле Пашинского: Заказчики - агенты России

Андрей Парубий (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спикер Верховной Рады восьмого созыва, нынешний нардеп от Европейской солидарности Андрей Парубий прокомментировал сегодняшний арест экс-депутата Сергея Пашинского. Об этом он написал на странице в Facebook.

После решения суда по Пашинскому Парубий отметил: "Иногда кажется, что находишься в какой-то параллельной реальности, где добро и зло, поступок и подлость поменялись местами".

По его словам, под арест экс-депутата отправили те же суды, которые "отпускают из-под стражи подозреваемых в тяжких преступлениях против Украины".

"Имена заказчиков всем известны - это агенты России и мы знаем их цель: уничтожить всех, кто организовывал сопротивление Кремлю, начиная с 2014 года. Характерно, что при новой власти на такие заказы находятся исполнители", - написал Парубий.

Читайте также: Тема дня. Суд арестовал экс-депутата Пашинского: что это означает