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05.07.2019, 15:46

Парубий сказал, когда Рада может рассмотреть увольнение Климкина

Парубий сказал, когда Рада может рассмотреть увольнение Климкина - Фото
Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Представления Зеленского на увольнения глав МИД и ГПУ до сих пор не рассмотрены комитетом, только после заключения комитета можно вынести вопрос в зал

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предлагает для рассмотрения кадровых вопросов провести внеочередное заседание парламента в обеденный перерыв 11 июля. Об этом он заявил сегодня на итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос, состоится ли в понедельник внеочередное заседание парламента.

Он отметил, что в преддверии выборов многие депутаты находятся в своих округах.

"Поэтому я объявил полную мобилизацию на 11 июля, посчитав, сколько у нас есть правок к избирательному кодексу", - сказал он.

По его словам, уже пройдено 3640 правок к кодексу и осталось рассмотреть меньше тысячи. 

"Поэтому я посоветовал инициатором проведения внеочередной сессии проводить ее тоже в четверг. Это называется внеочередное заседание, и оно может проходить между вечерним и утренним заседаниями", - сказал он. 

Парубий уточнил, что речь идет о кадровых вопросах, однако ни по одному представлению президента нет решений профильного комитета, как предусматривает регламент. Предоставление по генпрокурору Юрию Луценко, заявил Парубий, оформлено неправильно, при этом наибольшие шансы пройти комитет имеет представление на главу МИД Павла Климкина.

Напомним, следующая неделя - пленарная, то есть, депутаты будут работать в сессионном зале с 9 по 12 июля.

Ранее Парубий прокомментировал иск Московского патриархата об отмене ПЦУ.

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Теги: верховная рада, андрей парубий
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