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27.05.2019, 11:52

Парубий сказал, когда Рада рассмотрит вопрос отставки Кабмина

Парубий сказал, когда Рада рассмотрит вопрос отставки Кабмина - Фото
Ирина Геращенко, Владимир Гройсман, Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спикер парламента поручил комитету правовой политики 29 мая рассмотреть вопрос отставки правительства

Верховная Рада в четверг, 30 мая, рассмотрит вопрос отставки Кабинета министров. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий, открывая заседание согласительного совета.

Согласно закону, напомнил он, после заявления премьер-министра об отставке на решение этого вопроса Верховной Раде отводится 10 дней, и срок истекает на этой пленарной неделе. В связи с этим Парубий поручил комитету правовой политики в среду рассмотреть вопрос отставки правительства.

"Чтобы в четверг мы могли (в зале заседаний Рады, - ред.) рассмотреть вопрос об отставке Кабинета министров и премьер-министра Украины", - добавил он.

20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента и сразу же заявил, что распускает Раду. 21 мая он подписал соответствующий указ о досрочном прекращении полномочий парламента и досрочных выборах.

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Теги: андрей парубий
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