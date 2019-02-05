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05.02.2019, 20:00

Парубий: Супрун должна продолжить медицинскую реформу

Парубий: Супрун должна продолжить медицинскую реформу - Фото
Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам главы парламента, Супрун стала "провайдером медицинской реформы"

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Спикер Верховной Рады Андрей Парубий поддержал Ульяну Супрун, которой Окружной админсуд Киева запретил выполнять обязанности министра здравоохранения по иску депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука. Об этом Парубий написал в Twitter.

По его словам, Супрун стала "провайдером медицинской реформы".

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"Она стала на путь борьбы с главным злом в медицинской отрасли - коррупцией! Убежден, что Супрун должна продолжить медицинскую реформу! Поэтому я поддерживаю Супрун! Ульяна, мы победим!" - написал Парубий.

Сегодня лидер Радикальной партии Олег Ляшко написал у себя в Facebook, что Окружной админсуд Киева по иску его однопартийца Игоря Мосийчуказапретил Супрун выполнять обязанности  министра здравоохранения. 

Одной из причин такого решения стало то, что Супрун, по данным истца, до сих пор находится в иностранном гражданстве, хотя в 2015 году получила гражданство Украины.

Президент Украины Петр Порошенко также заявил о полной поддержке Супрун в ее деятельности на посту и.о. министра здравоохранения.

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Теги: андрей парубий, минздрав, ульяна супрун, медицина, реформа
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