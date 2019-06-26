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26.06.2019, 10:07

ПАСЕ готовится снять с россиян остатки санкционного давления - ЕП

ПАСЕ готовится снять с россиян остатки санкционного давления - ЕП - Фото
Фото: EPA

По данным издания, полномочия депутатов страны-агрессора почти гарантированно будут подтверждены в ПАСЕ

Прошлой ночью профильные комитеты Парламентской ассамблеи Совета Европы, рассмотрев вопрос о полномочиях делегации РФ, приняли рекомендацию подтвердить их даже без минимальных санкций, которые оставались разрешенными после решения ассамблеи, принятого в понедельник. Об этом сообщает Европейская правда, поскольку корреспондент издания смог ознакомиться с решениями комитетов.

Мониторинговый комитет ПАСЕ, который рассматривал вопрос нарушений принципов Совета Европы со стороны РФ и членов российской делегации, не нашел оснований предлагать ассамблее налагать на россиян какие-либо ограничения.

По данным издания, регламентный комитет, который разбирался с присутствием в составе делегации РФ депутатов, голосовавших за аннексию Крыма, а также избранных с учетом голосов крымчан, вообще отказался от доклада.

"В этих обстоятельствах полномочия депутатов от РФ почти гарантированно будут подтверждены даже без тех ограничений, которые оставались доступными после скандального решения ПАСЕ, принятого в понедельник", - отмечает издание.

В ночь на 25 июня в ПАСЕ решили, что делегация РФ, которую изгнали из зала заседаний в 2015 году за агрессию их страны против Украины, может вернуться, не выполнив никаких обязательств. 

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Теги: Россия, пасе, комитеты
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