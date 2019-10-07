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Пашинский: "Печерское кривосудие торжествует"

Пашинский: "Печерское кривосудие торжествует" - Фото
Сергей Пашинский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
07.10.2019, 21:24

"Руководит процессом Андрей Портнов", - сказал экс-депутат, которого суд отправил на два месяца в СИЗО

Бывший депутат Сергей Пашинский считает, что его арестовали "за самооборону и защиту чести своей жены" потому, что не нашли доказательств его причастности к коррупции. Об этом Пашинский написал в Facebook.

"Не имея ни одного доказательства, ни одного дела, никаких свидетельств о моей причастности к "коррупции", которую так рекламировали, сегодня меня арестовали за самооборону и защиту чести своей жены. Известное печерское кривосудие торжествует - руководит процессом Андрей Портнов", - написал Пашинский.

По словам экс-депутата, следствие полностью подтвердило его показания, он прошел полиграф, прошел все следственные эксперименты.

"Криминальный элемент, который оскорбил мою жену и разбил мне голову бутылкой, отказался проходить полиграф и постоянно менял показания", - написал Пашинский.

"Я буду бороться с портновыми-януковичами и в дальнейшем. Правда победит", - добавил он.

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арест сергей пашинский Андрей Портнов
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