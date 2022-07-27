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Патриарх РПЦ Кирилл стал официально невъездным в Литву – поддержал вторжение в Украину

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27.07.2022, 14:05
Патриарх РПЦ Кирилл стал официально невъездным в Литву – поддержал вторжение в Украину - Фото
Глава РПЦ Кирилл и Владимир Путин (Фото: Шамиль Жуматов/ЕРА)

Патриарху РПЦ Кириллу (Гундяеву) официально запрещен въезд в Литву. Об этом со ссылкой на МВД страны сообщает Delfi

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Решение о введении санкций обосновано тем, что в своих высказываниях Кирилл отрицал территориальную целостность Украины и поддерживал вторжение России.

Министерство напоминает, что патриарх в публичных выступлениях называет граждан Украины "участниками нацистского режима", которые "должны быть депортированы или уничтожены". 

Кирилл был включен в список нежелательных лиц еще 23 июня по предложению МИД Литвы, но объявили об этом только сегодня.

Сергей Бережной
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санкции литва патриарх кирилл рпц
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