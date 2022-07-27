Патриарх РПЦ Кирилл стал официально невъездным в Литву – поддержал вторжение в Украину
27.07.2022, 14:05
Глава РПЦ Кирилл и Владимир Путин (Фото: Шамиль Жуматов/ЕРА)
Патриарху РПЦ Кириллу (Гундяеву) официально запрещен въезд в Литву. Об этом со ссылкой на МВД страны сообщает Delfi.
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Решение о введении санкций обосновано тем, что в своих высказываниях Кирилл отрицал территориальную целостность Украины и поддерживал вторжение России.
Министерство напоминает, что патриарх в публичных выступлениях называет граждан Украины "участниками нацистского режима", которые "должны быть депортированы или уничтожены".
Кирилл был включен в список нежелательных лиц еще 23 июня по предложению МИД Литвы, но объявили об этом только сегодня.
- 3 июня страны ЕС официально ввели шестой пакет санкций против России, куда вошло частичное эмбарго на российскую нефть, отключение от SWIFT нескольких российских банков и запрет на вещание российской пропаганды. Гундяев был включен в черновик списка, но в итоге избежал санкций ЕС.
- 16 июня Кирилл попал в санкционный список Великобритании за поддержку вторжения России в Украину.
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