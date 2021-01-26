"Патріоті Украині" угрожают главе МИД Венгрии перед его визитом в Киев – Кулеба

Накануне визита в Украину министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто на почту венгерского посольства неизвестные прислали угрозы и подписались как "патріоті Украині". Об этом сообщил в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба, предположив, что авторы письма находятся за пределами Украины.

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"Кому-то очень нужны дешевые провокации накануне визита Петера Сийярто. На почту посольства Венгрии прислали угрозы "патріоті Украині" (язык оригинала)", — написал Кулеба.

"Правоохранители уже работают. Авторы, очевидно, за пределами Украины – иначе 2 ошибки в слове "Украина" не объяснить", – добавил министр.

В послании говорится, что "мы устали смотреть, как Венгрия пытается отобрать наши земли". Авторы угрожают "действовать крайне жестоко" и предупреждают о кровопролитии в случае приезда Сийярто в Украину.

В комментарии телеканалу Украина Кулеба сказал, чего ожидает от визита венгерского коллеги: "Завтра мало обменяться аргументами. Я жду от своего венгерского коллеги и настроение, и конкретные идеи относительно того, каким образом мы будем двигаться вперед в двусторонних отношениях, уважая друг друга. Никто не должен думать, что можно приехать в Киев и диктовать здесь условия".

25 октября 2020 года, во время местных выборов в Украине, в МИД Венгрии призвали жителей Закарпатья проголосовать на местных выборах за Партию венгров Украины. В украинском МИД этот случай назвали "наглым прямым вмешательством во внутренние дела страны".

30 ноября СБУ провела обыски в одном из благотворительных фондов в Закарпатье: правоохранители заявили, что "проверяется информация о его причастности к деятельности, направленной на нарушение госсуверенитета".

После этого Сийярто записал видео с критикой действий СБУ, в котором пригрозил обсудить вопрос будущего членства Украины в НАТО с представителями Альянса. Будапешт не в первый раз угрожает блокировкой курса Украины в НАТО.

Вадим Ребрина

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